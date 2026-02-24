Центр российского города остался без отопления

Центр Ростова-на-Дону остался без отопления

Жители центра Ростова-на-Дону остались без отопления. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Очередной прорыв трубы случился в переулке Халтуринском. Без отопления остались жители домов на улицах Малюгиной, Варфоломеева, Филимоновской, в Халтуринском переулке, на улице Лермонтовской, в переулке Островского, на улице Тельмана и в переулке Буденновского.

Коммунальные службы собираются восстановить подачу отопления к 21 часам вторника, 24 февраля.

Ранее жители Санкт-Петербурга в окрестностях Тележной улицы остались без отопления из-за аварии. Также сообщалось, что в городе Бодайбо Иркутской области после перемерзания водовода без отопления остались 98 домов.