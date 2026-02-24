Реклама

18:51, 24 февраля 2026

Перечислены ошибки при обновлении смартфона

В BGR посоветовали перезагружать смартфон и очищать кэш после обновления Android
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий

Фото: Unsplash

Журналисты издания BGR посоветовали пользователям Android-смартфонов перезагружать свои устройства после установки обновлений. Материал доступен на сайте медиа.

Авторы рассказали, что после установки апдейтов Android часто возникают ошибки, связанные с переполнением памяти смартфона. Они объяснили, что операционная система (ОС) скачивает временные файлы, которые остаются в памяти телефона. В материале говорится, что отказ от удаления кэша и перезагрузки смартфона после обновления — распространенная ошибка.

Специалисты BGR перечислили правильный порядок действий после загрузки обновления Android. По их мнению, сначала нужно переагрузить аппарат и запустить его в режиме восстановления — способ перехода в такой режим может быть разным у гаджетов разных брендов. Затем необходимо перейти в настройки устройства и выбрать пункт «Очистить раздел кэша».

Затем журналисты рекомендовали открыть магазин приложений и поискать обновления для установленных программ. Они объяснили, что некоторые апдейты приложения доступны только при определенном обновлении Android.

«Очистка кэша и перезагрузка — это просто хорошая, полезная привычка для действительно чистой установки новой версии программного обеспечения», — заключили специалисты.

В конце февраля в Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали, что перезагрузка гаджетов во время обновления системы может привести к сбою в работе.

