Джонсон: ВСУ стремятся поскорее завершить конфликт из-за серьезных потерь

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что командование ВСУ стремится поскорее завершить боевые действия из-за серьезных потерь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский «24 Канал».

«Украинские генералы, естественно, хотят завершить войну быстрее, потому что потери огромны», — отметил политик. При этом он добавил, что "е верит в переговоры по урегулированию конфликта. По его мнению, все выглядит «слишком отвлеченно и неясно».

Ранее Джонсон заявил, что страны Запада способны самостоятельно добиться завершения конфликта на Украине уже в 2026 году при условии наращивания поддержки Киева.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп хочет закончить конфликт на Украине до 4 июля, то есть до празднования 250-летия независимости Соединенных Штатов.