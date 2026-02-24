Реклама

В Британии заявили о серьезных потерях ВСУ

Джонсон: ВСУ стремятся поскорее завершить конфликт из-за серьезных потерь
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Phil Noble / Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что командование ВСУ стремится поскорее завершить боевые действия из-за серьезных потерь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский «24 Канал».

«Украинские генералы, естественно, хотят завершить войну быстрее, потому что потери огромны», — отметил политик. При этом он добавил, что "е верит в переговоры по урегулированию конфликта. По его мнению, все выглядит «слишком отвлеченно и неясно».

Ранее Джонсон заявил, что страны Запада способны самостоятельно добиться завершения конфликта на Украине уже в 2026 году при условии наращивания поддержки Киева.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп хочет закончить конфликт на Украине до 4 июля, то есть до празднования 250-летия независимости Соединенных Штатов.

