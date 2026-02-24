Реклама

02:35, 24 февраля 2026

В Финляндии обратили внимание на жесты Стубба во время слов о проигрыше России

Поведенческий аналитик Хухтасаари: Стубб не верит в свои слова о поражении РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Президент Финляндии Александр Стубб не верит в свои слова о поражении России в конфликте на Украине. К такому выводу пришла финский эксперт по языку тела Саара Хухтасаари, проанализировав поведение и жесты главы государства.

Она обратила внимание, что Стубб, говоря о проигрыше России, подергивает плечами. По словам специалиста, это свидетельствует о том, финский лидер не верит в свои утверждения, принимая желаемое за действительное.

Она прокомментировала интервью Стубба журналисту, который спросил его, «зачем спешить с мирными переговорами, если Россия все равно проиграет». Как отметила Хухтасаари, после этого глава государства начал «потирать пальцы, опускать взгляд и бормотать клише о важности мира» и об имеющемся у Украины преимуществе.

«Логичного ответа нет, потому что его позиция разбивается вдребезги. Тело кричит то, чего он не хочет признавать: Россия не проигрывает. <…> Но признать это он не может», — заключила она.

Ранее Стубб заявил, что российский президент Владимир Путин «стратегически уже проиграл» в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что в последние годы России удалось занять «лишь малую часть украинской территории».

