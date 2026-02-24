Новиков: США не допустят передачу Украине ядерного оружия из Европы

США не допустят передачу Украине ядерного оружия европейскими странами НАТО, чтобы не понести «морально-политические» потери. Реакцию Вашингтона на планы Парижа и Лондона спрогнозировал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Говорит Москва».

Ранее о работе Франции и Великобритании над предоставлением Украине ядерной бомбы заявили в Службе внешней разведки России. По ее данным, в Европе планируют замаскировать операцию под самостоятельную разработку украинцев.

Новиков считает, что Соединенные Штаты вряд ли дадут согласие на подобные действия стран-членов Североатлантического альянса, так как это снизит вес Вашингтона в принятии важных стратегических решений. «Дело не в том, что в Белом доме сидят люди, которые сильно симпатизируют России и не допускают того, чтобы Киев использовал самое смертоносное оружие для ударов по территории России, а именно исходя из своей собственной стратегии влияния, доминирования, — пояснил он. — Это не вопрос ближайшего будущего».

При этом депутат допустил, что в Европе могут прорабатывать сценарий дальнейших отношений между Евросоюзом и США на случай, если «трампизм станет не историей нескольких лет, а фундаментальным основанием внешнеполитической стратегии» Вашингтона.

До этого Совфед России предупредил, что планы Франции и Великобритании поставить Украине ядерное оружие приведут к резкой эскалации конфликта и создадут прямые угрозы безопасности всей Европы. Верхняя палата парламента обратилась в ООН, МАГАТЭ, а также в адрес Конференции по обзору Сторон Договора о нераспространении ядерного оружия с просьбой провести расследования. С аналогичным призывом сенаторы выступили к членам Палаты общин и Палаты лордов Великобритании, а также к депутатам Национального собрания и членам Сената Франции.