Песков: Украине необходимо принять ответственные решения

Украине необходимо принять ответственные решения, поскольку ситуация для Киева ухудшается с каждым днем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«По-прежнему ситуация для киевского режима ухудшается каждый день. И им давно уже пора принять на себя ответственность и принять те решения, которые нужно принять», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Песков также назвал граничащими с безумием планы Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие. Москва рассчитывает, что общественность и парламентарии этих стран прислушаются к раскрытой информации, подчеркнул представитель Кремля.

Так он прокомментировал сообщение Службы внешней разведки России, согласно которому европейские страны готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. По данным российской разведки, Лондон и Париж планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку Киева.