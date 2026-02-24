Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:39, 24 февраля 2026Бывший СССР

В Кремле призвали Украину принять ответственные решения

Песков: Украине необходимо принять ответственные решения
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Украине необходимо принять ответственные решения, поскольку ситуация для Киева ухудшается с каждым днем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«По-прежнему ситуация для киевского режима ухудшается каждый день. И им давно уже пора принять на себя ответственность и принять те решения, которые нужно принять», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Песков также назвал граничащими с безумием планы Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие. Москва рассчитывает, что общественность и парламентарии этих стран прислушаются к раскрытой информации, подчеркнул представитель Кремля.

Так он прокомментировал сообщение Службы внешней разведки России, согласно которому европейские страны готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. По данным российской разведки, Лондон и Париж планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия столкнулась с массовым террором, заявил Путин. Президент высказался о последних атаках и напомнил о самом страшном сценарии

    Автомобилистам напомнили о важных изменениях с 1 марта

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    В России ответили на заявление Зеленского о готовности к встрече с Путиным

    Jean Paul Gaultier выпустил футболку с торчащими из штанов мужскими гениталиями

    Россиян предупредили о неочевидном ежемесячном скрытом налоге

    России предрекли взятие Одессы при одном условии

    Доктор Мясников призвал россиян не игнорировать безобидный на первый взгляд симптом

    Москвичей предупредили о потеплении

    Перечислены ошибки при обновлении смартфона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok