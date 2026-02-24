Реклама

В МИД высказались о ядерных устремлениях Украины

Захарова: Пересмотр безъядерного статуса Украины недопустим
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Пересмотр безъядерного статуса Украины недопустим, несмотря на явное стремление Киева к обретению ядерного оружия. О ядерных устремлениях Украины высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы неоднократно заявляли, что любые "заходы" на предмет пересмотра безъядерного статуса Украины, равно как и на обретение глубоко враждебным России киевским режимом ядерного оружия недопустимы», — заявила дипломат.

Она добавила, что сведения о подобных планах уже появлялись раньше. Захарова напомнила, что о желании Украины пересмотреть безъядерный статус в 2022 году заявлял Владимир Зеленский.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Франция и Великобритания готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. По данным российской разведки, Лондон и Париж планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку Киева.

