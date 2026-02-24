Реклама

В МИД заявили об ответе России на планы передать Украине ядерное оружие

Захарова: Попытки Запада дать Киеву ядерное оружие встретят жесткий отпор России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Попытки стран Запада дать Киеву обрести ядерное оружие встретят жесткий отпор со стороны России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в официальном Telegram-канале ведомства.

«Любые шаги по содействию Киеву в обретении военного ядерного потенциала будут восприниматься нами как попытка создать прямую угрозу безопасности нашей страны критического порядка и неизбежно получат с нашей стороны жесткий отпор», — подчеркнула дипломат.

Захарова также предупредила о рисках прямого военного столкновения ядерных держав и о его тяжелейших последствиях. По ее словам, безрассудные действия Великобритании и Франции угрожают далеко не только безопасности России.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Франция и Великобритания готовятся вооружить Украину ядерной бомбой.

