В МИД заявили об ответе России на планы передать Украине ядерное оружие

Попытки стран Запада дать Киеву обрести ядерное оружие встретят жесткий отпор со стороны России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в официальном Telegram-канале ведомства.
«Любые шаги по содействию Киеву в обретении военного ядерного потенциала будут восприниматься нами как попытка создать прямую угрозу безопасности нашей страны критического порядка и неизбежно получат с нашей стороны жесткий отпор», — подчеркнула дипломат.
Захарова также предупредила о рисках прямого военного столкновения ядерных держав и о его тяжелейших последствиях. По ее словам, безрассудные действия Великобритании и Франции угрожают далеко не только безопасности России.
Ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Франция и Великобритания готовятся вооружить Украину ядерной бомбой.