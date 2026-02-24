Медведев пригрозил ударом тем, кто поставит Украине ядерное оружие

Франция и Великобритания готовятся вооружить Украину «грязной» ядерной бомбой. Планы западных стран раскрыла Служба внешней разведки (СВР) России.

По информации ведомства, Париж и Лондон хотят тайно передать Киеву европейские комплектующие, оборудование и технологии в этой сфере. В качестве одного из возможных вариантов, как выяснила СВР, рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. Согласно сообщению пресс-бюро СВР, такое решение было продиктовано невозможностью победить Россию руками Вооруженных сил Украины.

Однако британские и французские элиты не готовы мириться с поражением. Считается, что Украину нужно снабдить «вундерваффе» пресс-бюро СВР

Кроме того, по данным российской разведки, на Западе полагают, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или «грязной» бомбой.

Отмечается, что во Франции и Великобритании осознают, что эти действия станут грубым нарушением международного права, прежде всего Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В связи с чем Париж и Лондон хотят создать впечатление, что появление у Киева ядерного оружия якобы является результатом разработки самих украинцев. Уточняется, что «Берлин благоразумно отказался участвовать в этой опасной авантюре».

В России сочли чрезвычайно опасной эту информацию

В СВР заявили, что подобные планы западных стран крайне опасны и свидетельствуют о потере у них чувства реальности. Вместе с тем в ведомстве полагают, что в военных, политических и дипломатических кругах Парижа и Лондона «немало здравомыслящих людей, понимающих опасность безрассудных действий своих лидеров для всего мира».

Там зря надеются избежать ответственности. Тем более что все тайное неизбежно станет явным пресс-бюро СВР

План Запада передать Украине ядерную бомбу нарушает международное право. Так отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на раскрытую СВР информацию.

Это вопиющее совершенно нарушение всех норм и принципов соответствующих актов международного права Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

По словам официального представителя Кремля, подобные сообщения являются «потенциально чрезвычайно опасными». Он уточнил, что Москва «безусловно будет принимать эту информацию во внимание» и учитывать во время переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Медведев пригрозил ядерным ударом

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что данные о планах Франции и Великобритании по передаче Украине ядерного оружия радикально меняют ситуацию. По его словам, в таком случае речь идет не о разрушении ДНЯО и нарушении международного права, а о прямой передаче ядерного оружия воюющей стране. В связи с чем он допустил применение ядерного оружия Россией.

Не может быть и тени сомнения в том, что России при таком развитии событий придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране Дмитрий Медведев зампред Совбеза

Политик уточнил, что также под ударом могут оказаться страны-поставщики ядерной бомбы Украине, так как окажутся соучастниками ядерного конфликта с РФ. По словам Медведева, это станет симметричным ответом, на который Москва имеет право.

Москва предупредила Запад о последствиях

В Совете Федерации (СФ) считают, что попытка Великобритании и Франции поставить Украине ядерное оружие приведет к резкой эскалации конфликта, а также создаст прямые угрозы безопасности не только для России, но и для всей Европы. В Совфеде напомнили, что и Парижу и Лондону известно о том, что в соответствии с Ядерной доктриной РФ агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение.

Также в СФ сообщили, что в Организацию Объединенных Наций, Международное агентство по атомной энергии, а также в адрес Конференции по обзору Сторон Договора о нераспространении ядерного оружия было направлено обращение. Кроме того, сенаторы призвали членов Палаты общин и Палаты лордов Великобритании, а также депутатов Национального собрания и членов Сената Франции начать парламентские расследования.

Фото: Louis Roquebert / French Ministry of Foreign Affairs / Reuters

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин призвал незамедлительно отреагировать на планы Запада по передаче Киеву ядерной бомбы. По его словам, Госдума обсудит данный вопрос уже 24 февраля.

Подобные действия — преступление, которое может привести к ядерной войне. Это недопустимо Вячеслав Володин спикер Госдумы

Роль США в передаче Киеву ядерной бомбы спрогнозировали

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков полагает, что США не допустят передачу Украине ядерного оружия европейскими странами НАТО. По его словам, это связано с тем, что передача Киеву подобного вооружения снизит вес Вашингтона в принятии важных стратегических решений.

Дело не в том, что в Белом доме сидят люди, которые сильно симпатизируют России и не допускают того, чтобы Киев использовал самое смертоносное оружие для ударов по территории России, а именно исходя из своей собственной стратегии влияния, доминирования Дмитрий Новиков депутат Госдумы

При этом Новиков допустил, что в перспективе нескольких лет отношения между странами Европы и США могут измениться. По его словам, это произойдет, если «трампизм станет не историей нескольких лет, а фундаментальным основанием внешнеполитической стратегии США». «Но это не дело самого ближайшего будущего», — заключил первый зампред комитета Госдумы по международным делам.