Мир
02:33, 24 февраля 2026

В США оценили усилия Запада по уничтожению России

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Запад обманывает себя, заявляя об ослаблении России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Западные аналитики занимаются самообманом, распространяя заявления об ослаблении России. Такую оценку дал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

«Я не думаю, что Запад честен с самим собой, когда говорит, что уничтожил или значительно ослабил Россию», — отметил он. Эксперт указал, что те же самые западные аналитики еще три-четыре года назад заявляли о том, что Россия якобы исчерпала свои запасы.

Ранее Ларри Джонсон заявил, что многолетний проект стран Запада по сдерживанию и ослаблению России рушится, а использовавшаяся для этого Украина стоит на пороге утилизации. По его словам, стратегия против Москвы терпит крах на фоне «столкновения украинского проекта с айсбергом».

