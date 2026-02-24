«Известия»: СВО серьезно трансформировала Вооруженные силы России

Специальная военная операция (СВО) серьезно трансформировала Вооруженные силы (ВС) России, приведя, в частности, к созданию войск беспилотных систем, новых военных округов и разработке ядерных подводных дронов. Об этом пишет газета «Известия».

Издание напоминает, что в феврале 2024 года в ответ на вступление Финляндии в НАТО Западный военный округ был разделен на Московский и Ленинградский военные округа.

В публикации отмечается, что на линии соприкосновения в зоне СВО беспилотники выполняют до 80 процентов основных задач. Газета отмечает, что с начала СВО ВС России впервые применили такие новые системы, как, в частности, тяжелая огнеметная система ТОС-3 «Дракон» и ракетный комплекс «Орешник». Также активно используются истребители Су-57 и зенитные ракетные комплексы С-500.

Кроме того, ВС России получили атомные подлодки «Белгород» и «Хабаровск», выступающие носителями беспилотника «Посейдон» с ядерной энергоустановкой.

«Известия» заключают, что ВС России образца 2026 года представляют собой «высокотехнологичный организм, где цифровое управление, искусственный интеллект в беспилотниках и гиперзвуковая мощь сочетаются с бесценным опытом тысяч солдат и офицеров».

Ранее обозреватель американского портала TWZ Говард Альтман заметил, что российская беспилотная стратосферная платформа «Барраж-1», предназначенная для переноса до 100 килограммов грузов на высоту до 20 километров, в случае оснащения соответствующим оборудованием может стать заменой американского спутникового интернета Starlink в зоне СВО.