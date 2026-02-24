Зеленского высмеяли в России из-за одной детали в видео из бункера

Военный эксперт Никулин: Зеленский забыл декоммунизировать свой советский бункер

Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин обратил внимание на опубликованное украинским президентом Владимиром Зеленским видео из бункера. Как эксперт отметил в разговоре с Life.ru, убежище явно было построено в советское время.

Никулин высмеял Зеленского за то, что тот заявляет о ненависти ко всему, связанному с СССР, а сам активно — как он сам признается, два года — пользуется советским наследием.

Военный эксперт уточнил, что советское происхождение бункера выдает его дизайн, что бросается в глаза, несмотря на новый косметический ремонт и современное убранство. Он подчеркнул, что принципы политики украинской декоммунизации перестают действовать ровно там, где начинаются интересы высшего руководства.

«Если бункер построен в советские времена, то он рассчитан на ядерный удар, на химическое и биологическое оружие. Это очень безопасное место, безопасная постройка. (...) Зеленский был бы мертв, если бы не прятался в советском бункере, который отлично защищает от ударов», — уверен он.

Зеленский показал правительственный бункер в центре Киева, в котором жил первые годы конфликта, в годовщину начала спецоперации — 24 февраля. До этого он признавался, что жил там два года.