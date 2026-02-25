Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
07:31, 26 февраля 2026Спорт

Бывший президент ФИФА заявил о диктатуре в организации

Бывший президент ФИФА Блаттер: Это диктатура! Инфантино полностью отгородился
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Anja Niedringhaus / AP

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил о диктатуре в организации. Его слова приводит Bild.

«[Джанни] Инфантино правит как "король-солнце". Я слышал от людей в ФИФА, что он не хочет, чтобы его приветствовали, когда он появляется в штаб-квартире. Никому не разрешается ездить с ним в лифте. Он полностью отгородился», — заявил Блаттер.

Бывший глава ФИФА раскритиковал нынешнюю систему управления организацией. «Это диктатура! Она состоит только из своего президента Инфантино. Совет ФИФА с почти 40 членами ничего не решает», — отметил он.

Блаттер был президентом ФИФА с 1998 по 2015 год. В последний год работы он оказался замешан в коррупционном скандале. По его итогам функционера отстранили от футбольной деятельности на восемь лет. Его место в ФИФА в 2016 году занял Инфантино, который до сих пор возглавляет организацию.

В начале февраля этого года Инфантино выступил против отстранения российских сборных и команд от международных турниров. Он заявил, что ФИФА обязана пересмотреть это решение. «Этот запрет ничего не принес, кроме разочарования и ненависти», — отметил функционер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поговорил с Зеленским по телефону. Президент США назвал желаемый срок завершения конфликта на Украине

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    В России захотели собирать деньги за доступ к точному времени

    На Западе рассказали о находящемся на грани срыва и сломленном украинском обществе

    На Украине захотели создать свой государственный мессенджер

    Бывший президент ФИФА заявил о диктатуре в организации

    Российский подросток пострадал от выстрела из винтовки

    Российский тревел-блогер описал США словами «здесь рулит страх суда»

    Началось производство нового iPhone

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok