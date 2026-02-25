Фанаты футбольного клуба «Торино» устроили акцию протеста с навозом

Фанаты футбольного клуба «Торино» устроили акцию протеста, высыпав навоз перед входом на базу команды. Об этом сообщает Torino Today.
Болельщики привезли навоз на пикапе и вывалили его перед входом на тренировочную базу. Таким образом они протестовали против деятельности президента клуба Урбано Кайро. Помимо навоза, они вывесили баннер на ограждении тренировочной базы с надписью: «Дерьмо как Кайро».
Кайро владеет «Торино» с 2005 года. Двумя днями ранее, 23 февраля, он отправил в отставку главного тренера команды Марко Барони, работавшего с лета 2025-го.
Сейчас «Торино» занимает 15-е место в турнирной таблице итальянского чемпионата, набрав 27 очков. В последних восьми матчах команда потерпела шесть поражений.