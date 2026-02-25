Фанаты футбольного клуба «Торино» устроили акцию протеста с навозом

Фанаты футбольного клуба «Торино» высыпали навоз перед входом на базу команды

Фанаты футбольного клуба «Торино» устроили акцию протеста, высыпав навоз перед входом на базу команды. Об этом сообщает Torino Today.

Болельщики привезли навоз на пикапе и вывалили его перед входом на тренировочную базу. Таким образом они протестовали против деятельности президента клуба Урбано Кайро. Помимо навоза, они вывесили баннер на ограждении тренировочной базы с надписью: «Дерьмо как Кайро».

Кайро владеет «Торино» с 2005 года. Двумя днями ранее, 23 февраля, он отправил в отставку главного тренера команды Марко Барони, работавшего с лета 2025-го.

Сейчас «Торино» занимает 15-е место в турнирной таблице итальянского чемпионата, набрав 27 очков. В последних восьми матчах команда потерпела шесть поражений.