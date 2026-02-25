В Японии испытали первое летающее беспилотное такси

Kyodo: Беспилотное такси в Японии совершило первый полет, пролетев 150 метров

Японский стартап SkyDrive Inc. организовал первый демонстрационный полет беспилотного автомобиля. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

Беспилотный летательный аппарат SD-05 с дистанционным управлением был создан компаниями Mitsubishi Estate Co. и Kanematsu Corp. Автомобиль совершил первый полет с дистанционным управлением над Токийским заливом. Полет длился около трех с половиной минут, машина преодолела расстояние около 150 метров.

Беспилотник SD-05 имеет 12 несущих винтов и аккумуляторные батареи. С ними он может преодолеть расстояние от 15 до 40 километров. Машина рассчитана на перевозку трех человек. Разработчики отметили, что беспилотный аппарат, благодаря своим небольшим размерам, может приземляться в местах, не рассчитанных на посадку вертолетов и другой авиационной техники.

Также в Японии показали терминал, где операторы летающих автомобилей контролируют и отслеживают полеты. Здесь же пассажиры могут пройти регистрацию на рейс и досмотр. По мнению руководителей SkyDrive Inc., подобные машины помогут решить проблемы с пробками на дорогах. Япония намерена начать ограниченную коммерческую эксплуатацию беспилотного воздушного транспорта в 2028 году.

В сентябре 2025 года стало известно, что импортозамещенная версия многоцелевого вертолета «Ансат» с российскими двигателями ВК-650В совершила первый полет. Машина имеет систему управления с автопилотом, который позволяет летать в любое время суток и в сложных метеоусловиях.