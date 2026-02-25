Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:40, 25 февраля 2026Наука и техника

В Японии испытали первое летающее беспилотное такси

Kyodo: Беспилотное такси в Японии совершило первый полет, пролетев 150 метров
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: SkyDrive Inc / YouTube

Японский стартап SkyDrive Inc. организовал первый демонстрационный полет беспилотного автомобиля. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

Беспилотный летательный аппарат SD-05 с дистанционным управлением был создан компаниями Mitsubishi Estate Co. и Kanematsu Corp. Автомобиль совершил первый полет с дистанционным управлением над Токийским заливом. Полет длился около трех с половиной минут, машина преодолела расстояние около 150 метров.

Беспилотник SD-05 имеет 12 несущих винтов и аккумуляторные батареи. С ними он может преодолеть расстояние от 15 до 40 километров. Машина рассчитана на перевозку трех человек. Разработчики отметили, что беспилотный аппарат, благодаря своим небольшим размерам, может приземляться в местах, не рассчитанных на посадку вертолетов и другой авиационной техники.

Также в Японии показали терминал, где операторы летающих автомобилей контролируют и отслеживают полеты. Здесь же пассажиры могут пройти регистрацию на рейс и досмотр. По мнению руководителей SkyDrive Inc., подобные машины помогут решить проблемы с пробками на дорогах. Япония намерена начать ограниченную коммерческую эксплуатацию беспилотного воздушного транспорта в 2028 году.

В сентябре 2025 года стало известно, что импортозамещенная версия многоцелевого вертолета «Ансат» с российскими двигателями ВК-650В совершила первый полет. Машина имеет систему управления с автопилотом, который позволяет летать в любое время суток и в сложных метеоусловиях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на вскрывшиеся планы Запада вооружить Киев ядерной бомбой

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    В России наметилась крупная финансовая проблема

    Застройщики стали чаще затягивать со сдачей домов

    Россиянам назвали главную опасность менингита

    В Азербайджане начали проверку на соответствие стандартам НАТО

    В США описали «уничтожение» истребителя F-22

    Сбежавший из психбольницы россиянин напал на полицейских

    Григорий Лепс ответил хейтерам на критику внешности фразой «судят по своей колокольне»

    Таксист добивал ножом в шею сбитого им мужчину в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok