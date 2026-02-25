Реклама

Культура
13:18, 25 февраля 2026Культура

Иглесиас обвинил вице-премьера Испании в клевете и потребовал компенсацию

Хулио Иглесиас подал в суд на вице-премьера Испании Йоланду Диас за клевету
Ольга Коровина

Фото: Samir Hussein / Getty Images

Испанский певец Хулио Иглесиас подал в суд на вице-премьера Испании Йоланду Диас, обвинив ее в клевете. Об этом пишет El Mundo.

Ранее Диас прокомментировала показания бывших сотрудниц Иглесиаса, которые заявили, что подвергались насилию со стороны певца. Вице-премьер назвала истории женщин «ужасающими» и сравнила их с рабынями.

В иске Иглесиас потребовал, чтобы Диас публично опровергла свои заявления, а также компенсировала нанесенный ему ущерб. Отмечается, что в случае неисполнения требований защита артиста готова начать уголовный процесс.

13 января две женщины, работавшие в особняке Иглесиаса, выступили с обвинениями в его адрес. Одна из пострадавших заявила, что певец занимался с ней сексом по принуждению, унижал, а также бил. Ее коллега заявляла о неуместных прикосновениях, оскорблениях, унижениях и в целом нездоровой атмосфере в доме и абьюзе. Вскоре Иглесиас отверг все обвинения и выразил готовность защищать свое имя.

