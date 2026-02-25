Канцелярию президента Польши обокрали

Gazeta Wyborcza: Более 140 тысяч долларов украли в канцелярии президента Польши

Из кассы канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого неизвестные украли свыше 500 тысяч злотых (около 141 тысячи долларов). Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

«По делу уже допрошены первые свидетели. Ведется установление полной суммы убытков и количества пострадавших», — передает издание слова пресс-секретаря варшавской областной прокуратуры Антони Скибы.

Авторы материала не привели каких-либо деталей или обстоятельств преступления, ссылаясь на тайну следствия. Однако, по их данным, несколько служащих президентской канцелярии могут быть замешаны в краже.

19 февраля Навроцкий подписал закон о прекращении специального статуса и льгот для украинских беженцев. Документ лишает украинцев доступа к бесплатной медицине, также они останутся без льгот на оплату жилья.