Количество антироссийских санкций подсчитали

Castellum: С 2014 года против России ввели больше 31,5 тысячи санкций

С 2014 года против России ввели больше 31,5 тысячи санкций. Это подсчитали аналитики портала Castellum. Их выводы процитировало РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о неторговых ограничениях, не считая санкций на торговлю конкретными товарами. Больше 92 процентов таких рестрикций вступили в силу с конца февраля 2022 года.

Больше всего санкций против России ввели США. На них пришлось 23,5 процента или 7411. Канада ввела 3980 ограничений (12,6 процента), а Швейцария — 3851 (12,2 процента). Европейский союз в этом списке расположился на четвертом месте. Если учитывать 19-й пакет, то Брюссель прибегнул уже к 3212 антироссийским ограничениям.

Кроме того, Норвегия ввела 2838 санкций, Великобритания — 2537, Исландия — 2482, а Новая Зеландия — 2032. Австралия и Япония объявили 1694 и 1441 рестрикции соответственно.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании расширили антироссийский санкционный список на 297 позиций. В него угодили 240 компаний и организаций, 7 физических лиц и 50 судов. Большая часть из них находится не в России. Так, 142 компании зарегистрированы в ОАЭ, 39 — в Китае, 3 — в Таиланде, 2 — в Индии. Также ограничительные меры распространили на два грузинских телеканала — Imedi TV и POSTV — и компанию из Польши.

В свою очередь, государства Европейского союза не достигли согласия по 20-му пакету санкций против России. Но, как заверила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, работа в этом направлении продолжается.