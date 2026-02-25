Реклама

Экономика
09:33, 25 февраля 2026Экономика

Конкурент России на рынке газа довел его экспорт до рекордных объемов

Минэнерго США: Экспорт СПГ в 2025 году достиг рекордных 156 миллиардов кубов
Кирилл Луцюк

Фото: Jennifer Gauthier / Reuters

В 2025 году США продали на внешний рынок рекордные 156 миллиардов кубических метров сжиженного природного газа (СПГ). Эти данные американского министерства энергетики процитировало ТАСС.

Главным покупателем этого энергоносителя стала Европа, купившая 106,6 миллиарда кубов. Поставки на азиатском направлении оценили примерно в 27,3 миллиарда. По сравнению с 2024 годом экспорт в Европу увеличился на 63 процента. Азия же, напротив, сократила закупки американского газа на 37 процентов. В четыре раза поднялась транспортировка СПГ в Африку, дойдя до 12,6 миллиарда кубов.

Основными импортерами американского СПГ в 2025 году оказались: Нидерланды (18,3 миллиарда кубов), Франция (15,1 миллиарда), Египет (12,3 миллиарда), Испания (10,6 миллиарда) и Великобритания (10,5 миллиарда). На эти пять государств пришлось 43 процента всех соответствующих поставок.

По итогам января 2026 года суммарные объемы поставок сжиженного природного газа из России в Южную Корею упали до минимума за десять лет в денежном выражении. Экспорт этого углеводорода в Испанию снизился больше чем на 30 процентов.

