Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:09, 25 февраля 2026Экономика

Москвичей предупредили об опасности до конца месяца

Гидрометцентр: В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
Александра Качан (Редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Теперь предупреждение будет действовать до 21:00 субботы, 28 февраля. Собеседник агентства предупредил, что в период повышенной погодной опасности на дорогах может образоваться гололедица.

Ранее стало известно, что высота снежного покрова в Москве в феврале 2026 года оказалась рекордной. Высота сугробов 25 февраля на метеостанции ВДНХ составила 73 сантиметра при норме 38 сантиметров. Ожидается, что мокрый снег и дождь продолжат идти в столице на грядущих выходных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на вскрывшиеся планы Запада вооружить Киев ядерной бомбой

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    В России наметилась крупная финансовая проблема

    Украинский скелетонист призвал к отставке главу Международного олимпийского комитета

    ВСУ испугались достижений России в области беспилотников

    Застройщики стали чаще затягивать со сдачей домов

    Россиянам назвали главную опасность менингита

    В Азербайджане начали проверку на соответствие стандартам НАТО

    В США описали «уничтожение» истребителя F-22

    Сбежавший из психбольницы россиянин напал на полицейских

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok