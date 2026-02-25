Москвичей предупредили об опасности до конца месяца

Гидрометцентр: В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Теперь предупреждение будет действовать до 21:00 субботы, 28 февраля. Собеседник агентства предупредил, что в период повышенной погодной опасности на дорогах может образоваться гололедица.

Ранее стало известно, что высота снежного покрова в Москве в феврале 2026 года оказалась рекордной. Высота сугробов 25 февраля на метеостанции ВДНХ составила 73 сантиметра при норме 38 сантиметров. Ожидается, что мокрый снег и дождь продолжат идти в столице на грядущих выходных.