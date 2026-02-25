Реклама

Наука и техника
16:04, 25 февраля 2026Наука и техника

Найден способ выявить скрытое поражение печени

Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Peakstock / Shutterstock / Fotodom  

Ученые Калифорнийского университета Сан-Диего создали новый расчетный показатель на основе стандартных анализов крови, который помогает выявить скрытое алкогольное поражение печени. Результаты исследования опубликованы в журнале Gastroenterology.

Новый инструмент получил название MetALD-ALD Prediction Index (MAPI). Он основан на пяти лабораторных показателях, которые обычно уже входят в рутинные обследования в гастроэнтерологических клиниках. С помощью этого индекса врачи могут оценить, связаны ли изменения печени преимущественно с употреблением алкоголя, даже если пациент недооценивает или не сообщает объем употребления.

В исследовании были проанализированы данные более 500 взрослых в США и около 1800 человек в Швеции. MAPI показал более высокую точность по сравнению с традиционными лабораторными маркерами и помог определить, в каких случаях необходимо проведение специализированного теста на алкоголь — фосфатидилэтанола (PEth), который считается наиболее надежным, но остается дорогостоящим и не всегда доступным.

Жировая болезнь печени встречается почти у трети взрослых во всем мире и может быть связана как с метаболическими факторами — ожирением и диабетом, — так и с употреблением алкоголя. Поскольку пациенты часто занижают объем выпитого, алкогольная составляющая заболевания может оставаться незамеченной, что повышает риск прогрессирования поражения печени. Авторы отмечают, что более доступный инструмент для раннего выявления алкогольного фактора позволит вовремя скорректировать лечение и образ жизни, снизив риск тяжелых осложнений.

Ранее ученые выяснили, что избыточный холестерин может вредить печени неожиданным образом.

