Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 25 февраля 2026Забота о себе

Названы малоизвестные осложнения после уколов для увеличения пениса

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Пластический хирург Дэвид Шафер предупредил о малоизвестных осложнениях увеличения пениса филлерами. Его слова цитирует New York Post.

По словам Шафера, перед процедурой в основание пениса делают укол с местной анестезией, затем под кожу вводят самую плотную форму гиалуроновой кислоты. Процедура занимает около 30 минут, но после нее могут возникнуть серьезные побочные эффекты.

По словам врача, если человек в первую неделю после процедуры займется сексом, форма пениса может стать ассиметричной, кроме того, на нем могут появиться бугры. Чтобы избежать этого, врач призвал в течение этого срока регулярно массировать половой член, чтобы равномерно распределить филлер.

Материалы по теме:
«35 лет — и ты устарел» Мужчины столкнулись с дискриминацией по красоте и возрасту. На что они готовы ради молодости?
«35 лет — и ты устарел»Мужчины столкнулись с дискриминацией по красоте и возрасту. На что они готовы ради молодости?
24 февраля 2023
Молодые женщины по всему миру переделывают половые органы. Зачем они на это идут, чем рискуют и какого результата ждут?
Молодые женщины по всему миру переделывают половые органы.Зачем они на это идут, чем рискуют и какого результата ждут?
7 июля 2024

Шафер добавил, что введение филлеров связано с осложнением, при котором филлер блокирует приток крови к определенной области. Врач подчеркнул, что это очень опасное состояние, но врачам о нем хорошо известно и, как правило, они умеют избегать его.

Также врач предупредил, что серьезную угрозу для здоровья представляют некачественные материалы или несоблюдение правил гигиены во время процедуры.

Ранее пластический хирург Офелия Мхитарян предупредила, что коррекция формы пениса может также привести к повреждению нервов. По ее словам, это ведет к нарушению чувствительности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Национальность у нас общая, а вот веры — разные». Небензя заявил о своем украинском происхождении на заседании Совбеза ООН

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Улитки внесли коррективы в планы Трампа

    Зеленский заявил о новой встрече делегаций России и Украины

    У осужденного за взятки российского экс-мэра забрали беговую дорожку

    Бывший спецпосланник Трампа осудил решение США по Украине

    Российские войска продвинулись у ключевого города в Донбассе

    Разведки Европы разоблачили «троянских коней» России

    Названы снижающие цену на новую квартиру дефекты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok