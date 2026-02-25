Депутат Журова: Затягивает конфликт Украина, а не Россия, как утверждают в США

Затягивает конфликт в первую очередь сама Украина, а не Россия, убеждена зампредседателя комитета Госдумы по международной политике Светлана Журова. Таким образом она ответила на соответствующие обвинения со стороны США.

Ранее заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс заявила на заседании Совета Безопасности международной организации о том, что затягивание конфликта на Украине напрямую связано с поддержкой, которую Россия получает от третьих стран. В их числе она назвала Китай, Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР), Иран и Кубу.

Если бы они знали о первопричинах конфликта, то у них было бы меньше вопросов о том, кто кому что поставляет, просто бы встали на сторону России, считает депутат.

«А себя они там не видят? То, что они поставляют Украине? Это называется "победа любой ценой". Плюс у нас сколько он называет стран? Всего лишь три-четыре. А сколько Украине помогает, и ничего сделать не могут? Конечно, это наверняка раздражает их всех, что они тратят деньги и ресурсы немалые, толку получается не очень много. Они же такие мощные, они же все такие молодцы, все навалились, а тут всего лишь несколько стран, по ее мнению, объединившись, могут противостоять», — поделилась она.

До этого зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что участники переговоров по урегулированию украинского конфликта работают в непростых условиях и осознают ответственность за результат.

