Экономика
15:09, 25 февраля 2026

Один из крупнейших банков России предсказал инфляцию по итогам 2026 года

ВТБ: Инфляция по итогам 2026 года в России будет в пределах 5-6 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

По итогам 2026 года российский ВВП вырастет примерно на процент. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на прогноз, включенный в презентацию финансовых результатов группы ВТБ.

Что касается инфляции, то она ожидается в пределах 5-6 процентов. Кроме того, ключевая ставка Банка России достигнет к концу года 12 процентов. Ее среднегодовое значение составит около 14 процентов.

Ранее был опубликован прогноз аналитиков Института ВЭБа, согласно которому в I квартале 2026 года ВВП России вырастет на процент, а по итогам года — на 0,8 процента. В то же время инвестиции в основной капитал в I квартале упадут на 6,1 процента, а рост реальных располагаемых доходов населения замедлится более чем в семь раз относительно 2025 года.

Опросы показывают, что в феврале инфляционные ожидания россиян уменьшились впервые за четыре месяца — с январских 13,7 процента до 13,1 процента. А вот оценка наблюдаемой инфляции у населения не меняется четвертый месяц подряд, оставаясь на уровне 14,5 процента.

