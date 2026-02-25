Реклама

19:55, 25 февраля 2026Из жизни

Пекарня выплатила сотруднику 11,1 миллиона рублей из-за затянутой в оборудование руки

В Новой Зеландии сотрудник отсудил 11 миллионов рублей у пекарни за травмы руки
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Суд Новой Зеландии обязал французскую пекарню выплатить компенсацию сотруднику, чьи руку затянуло в промышленное оборудование. Об этом сообщает 1News.

Инцидент произошел в апреле 2023 года в городе Крайстчерч. 41-летний мужчина чистил оборудование, когда его коллега по ошибке включил машину. Руку затянуло внутрь, и пальцы попали в промышленные валики. В результате новозеландцу целиком ампутировали указательный палец, частично ампутировали большой, а средний был раздроблен. Расследование показало, что на предприятии отсутствовали элементарные меры безопасности: персонал не знал о блокировочных устройствах и не проходил инструктаж.

По решению суда компания выплатит пострадавшему 245 тысяч новозеландских долларов (около 11,1 миллиона рублей), эта сумма включает в себя штраф и компенсацию морального вреда. Сам мужчина, имя которого не раскрывается, заявил, что инцидент «разрушил его жизнь и оставил незаживающую рану». Главный инспектор организации по безопасности труда WorkSafe Шон Миллар подчеркнул: это не был несчастный случай — травмы можно было предотвратить с помощью нехитрых и недорогих мер безопасности.

Ранее сообщалось, что владелец итальянской сыроварни, производящей пармезан, попал под завал из сыра. 74-летнего сыровара Кьяппарини придавило сырными головками на его собственном складе в городе Бергамо, Ломбардия.

