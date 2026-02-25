Реклама

13:52, 25 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В российском регионе начали временно переселять жителей после атаки ВСУ на химзавод

«Лента.ру»: В Смоленской области переселяют жителей после атаки на химзавод
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Дорогобужском районе Смоленской области начали временно переселять жителей после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на химзавод, передают источники «Ленты.ру».

«К нам уже из Пушкарево в клуб привезли людей. Пушкарево — деревня возле завода. Сначала идет Пушкарево, потом Елисеенки, потом Полибино. Их эвакуировать будут. Все не поедут, скотину не бросят. Пару дней надо будет переждать, пока все рассосется и будет известно», — поделился житель деревни Садовая.

Ранее губернатор российского региона сообщил о том, что после удара ВСУ по производственному предприятию азотных удобрений ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области могут эвакуировать близлежащий населенный пункт.

Об ударе украинских войск по заводу в Смоленской области стало известно 25 февраля. Губернатор ранее сообщил, что при атаке пострадали десять человек, еще четверых спасти не удалось.

Жительница Дорогобужа в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» сравнила взрывную волну во время атаки беспилотников с землетрясением. По ее словам, взрывы были слышны всю ночь.

Предприятие ПАО «Дорогобуж» занимается производством азотных удобрений. Как выяснила «Лента.ру», прилеты пришлись на цеха аммиака и селитры, в результате чего на заводе начался пожар. Также есть сообщения о попадании по «Дорогобужской ТЭЦ». В квартирах у горожан нет воды.

