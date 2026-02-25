Полиция арестовала голого мужчину после домогательств к оленю

В США полицейские арестовали мужчину, которого очевидец застал за домогательствами к мертвому оленю, лежащему на обочине дороги. Об этом сообщает KATV.

Инцидент произошел в штате Кентукки. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили подозреваемого голым. Его полностью покрывали шерсть и кровь оленя. Свидетель рассказал, что заметил мужчину, совершавшего странные действия возле туши оленя, когда проезжал мимо.

Правонарушителя доставили в местный изолятор, ему предъявлено обвинение в преступлении сексуального характера против животных. Мотивы задержанного пока не раскрываются. В Кентукки подобные действия квалифицируются как уголовное преступление.

Ранее на границе Китая задержали мужчин, провозивших партию контрабандных оленьих пенисов. Таможенники на пункте пропуска Гонконг-Чжухай-Макао обнаружили и изъяли более тонны замороженных гениталий благородного оленя, которые преступники пытались провезти в трех внедорожниках.