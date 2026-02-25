Реклама

11:50, 25 февраля 2026

Пропавшую 24 года назад женщину нашли живой

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: ArtOlympic / Shutterstock / Fotodom

Женщину из США, которая в декабре 2001 года ушла в магазин и исчезла, нашли живой. Об этом сообщает The Independent.

38-летняя Мишель Хандли Смит считалась пропавшей без вести 24 года. В декабре она отправилась за рождественскими покупками и не вернулась. Ее муж, оставшийся один с тремя детьми, обратился в полицию. Ее поисками занимались ФБР и множество местных служб, но безуспешно.

В начале 2026 года детективы округа Рокингем получили новую информацию о Смит и смогли установить ее местонахождение. По словам властей, 62-летняя американка жива и здорова. Где именно она находилась все это время, полиция не раскрывает, однако семья уже уведомлена. В ведомстве подчеркнули, что никаких обвинений выдвигать не планируется, а подробности ее исчезновения и причины, по которым женщина не выходила на связь более двух десятилетий, пока не разглашаются.

Дочь пропавшей, которая вела страницу в соцсетях, посвященную поискам матери, призналась, что испытывает противоречивые эмоции. «Я в восторге, я в ярости, у меня разбито сердце. Буду ли я строить отношения с мамой? Честно, я не знаю», — написала она. При этом она добавила, что, вопреки домыслам интернет-детективов, ее отец не был причастен к исчезновению. «Их брак переживал трудности, как и многие другие, но мама ушла не только из-за этого», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в США мужчина похитил королеву красоты и расправился с ней. После ареста выяснилось, что ранее ему уже предъявляли обвинения в похищении и удушении, однако затем отпустили на свободу.

