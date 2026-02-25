Реклама

15:30, 25 февраля 2026

Россиян предупредили о трех самых тяжелых осложнениях гонконгского гриппа

Терапевт Лаврищев: Гонконгский грипп может спровоцировать развитие миокардита
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина

Фото: Hananeko_Studio / Shutterstock / Fotodom

Терапевт и главный врач одного из филиалов сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев предупредил россиян о трех самых тяжелых осложнениях гонконгского гриппа — острой респираторной вирусной инфекции, вызванной серотипом H3N2 вируса гриппа А. Их врач перечислил в разговоре «Лентой.ру».

В первую очередь Лаврищев отметил, что гонконгский грипп может спровоцировать развитие воспаления сердечной мышцы — миокардит. «Вирус гриппа типа А может проникать напрямую в клетки сердца и запускать воспалительный процесс путем их повреждения», — объяснил врач.

По его словам, симптомами миокардита могут быть одышка, учащенное или нерегулярное сердцебиение, утомляемость, боли в груди и отеки нижних конечностей. Если это состояние не лечить, он может вызвать опасную аритмию, сердечную недостаточность или внезапную остановку сердца.

Вторым осложнением гонконгского гриппа Лаврищев назвал менингит. Как отметил врач, это осложнение развивается из-за того, что вирус попадает в центральную нервную систему. По его словам, симптомами менингита могут быть резкая головная боль, высокая температура, светобоязнь и нарушения сознания.

Третьим опасным осложнением гриппа может стать пневмония. В этом случае у человека появляются высокая температура, озноб, кашель (иногда с зеленоватой или кровянистой мокротой), одышка, боли в груди при вдохе, а также синюшность губ и пальцев из‑за нехватки кислорода, уточнил терапевт.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева обратилась к россиянам, не делающим прививки от гриппа. Она призвала их опомниться и заявила, что в них мутирует вирус гриппа.

