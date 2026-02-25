Реклама

19:19, 25 февраля 2026

Российская блогерша навсегда осталась с утиными губами из-за филлеров

Российская блогерша Аня Мао навсегда осталась с утиными губами из-за филлеров
Российская блогерша, бровист Аня Мао навсегда осталась с утиными губами из-за филлеров. Историю она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсерша с никнеймом yourani рассказала, что впервые сделала инъекцию по увеличению губ за шесть тысяч рублей в 17 лет. По ее словам, мастер не уточнила ее возраста и приняла в непрофессиональном кабинете. При этом юзерша уточнила, что прибегла к коррекции внешности из-за комплекса.

Мао заявила, что обновляла внешний вид постоянно, столкнувшись в результате с миграцией силикона. «Выхожу [из квартиры другого косметолога] — огромный отек. Я похожа на утку, но и это меня не остановило. Главное — снова не испытывать комплекс», — описала девушка.

Спустя несколько лет, когда мода на увеличение прошла, Мао решила удалить филлер, однако обнаружила большой фиброзный шар под кожей. Более того, растворить его препаратами специалисты не смогли. Со временем уплотнение увеличилось, вследствие чего после обследования выяснилось, что в губе блогерши находится биополимер.

Все губы в фиброзе. Стою, плачу у метро. Выход один — операция. Снова ввожу филлер, чтобы скрыть этот шар. Год жду операцию. Ищу косметологов и другие препараты для растворения, боюсь операции. Ответ один: только вырезать. После вмешательства показывают огромный пласт ткани и тот самый шар. Захожу в палату, 30 минут пытаюсь настроиться и посмотреть в зеркало. Трясусь и вижу огромный отек и шов на всю губу. Все губы кривые. Если бы мне сказали это в 17, то в 26 я бы не лежала с перешитым лицом. Сейчас мне 28, я миллионер и могу позволить себе любую клинику в мире, но утиный эффект останется со мной навсегда

Аня Мао блогерша

Ранее в феврале известная модель объяснила тягу к филлерам в 18 лет фразой «стремилась к совершенству». 29-летняя Брукс Нейдер думала, что филлеры — это единственный инструмент, который поможет ей достичь идеальной внешности.

