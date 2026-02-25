Реклама

09:51, 25 февраля 2026Наука и техника

Российский «Краснополь» превзошел западные снаряды

«Ростех»: Российский снаряд «Краснополь» превзошел по точности западные аналоги
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Как показывает статистика, по точности российский управляемый снаряд «Краснополь» ощутимо превосходит западные аналоги. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

Компания прокомментировала видео Минобороны России, на котором самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-С» одним попаданием осколочно-фугасного снаряда «Краснополь-М2» уничтожила опорный пункт противника.

«Применение "Краснополей" увеличивает скорость цикла: обнаружение — целеуказание — выстрел — уход. А проходимость и подвижность "Мсты-С" позволяют ей быстро перемещаться, разворачиваться на позиции, вести огонь и уходить», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что благодаря высокой автоматизации расчет может выполнять боевую задачу за две-три минуты.

Ранее боец 238-й артиллерийской бригады группировки войск «Юг» сообщил РИА Новости, что подготовка к выстрелу усовершенствованным высокоточным снарядом «Краснополь-М2» занимает меньше времени.

Также в феврале индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал в интервью ТАСС, что эффективность российских высокоточных боеприпасов, включая управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь», увеличилась в ходе модернизации.

