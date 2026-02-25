Реклама

11:20, 25 февраля 2026

Стало известно об ограничениях для русскоязычных жителей Запорожской области

В Гуляйполе под контролем ВСУ русскоязычным отказывали в обслуживании в магазине
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Русскоязычным жителям Гуляйполя в Запорожской области во время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказывали в обслуживании в магазинах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на беженца Сергея.

Он уточнил, что предоставлять услуги русскоязычному населению Гуляйполя не хотели и в государственных учреждениях. При обращении с просьбой на русском языке мужчина сталкивался с игнорированием.

«Если ты приходишь и пытаешься что-то спросить на русском языке, тебе просто не отвечают. Везде — каждое государственное учреждение. Вплоть до того, что в магазин заходишь: если ты не на украинском делаешь заказ, тебя просто не обслужат», — подтвердил Сергей.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский матерной фразой призвал Европу и США выслать из своих стран россиян. На его заявление отреагировали в МИД России.

