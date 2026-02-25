Реклама

18:08, 25 февраля 2026Спорт

Ставшей на Олимпиаде 10-й бывшей российской фигуристке подарили квартиру в Казахстане

Бывшей российской фигуристке Самоделкиной подарили квартиру в Казахстане
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: РИА Новости

Бывшей российской фигуристке Софье Самоделкиной, перешедшей под флаг Казахстана, подарили квартиру в Астане. Об этом сообщается на сайте акимата города.

Ставшей на Олимпиаде-2026 десятой Самоделкиной вручили сертификат на однокомнатную квартиру. Аналогичный подарок получила главный тренер сборной Казахстана по фигурному катанию Асем Кассанова.

«Софья Самоделкина вошла в десятку сильнейших фигуристок. Благодарю родителей спортсменов, тренерский штаб и всех, кто был рядом на этом пути», — сказал президент Казахстанского союза фигурного катания на коньках Бауыржан Ералы.

Олимпийского чемпиона-2026 в мужском одиночном катании Михаила Шайдорова, а также его российского тренера Алексея Урманова, наградили трехкомнатными квартирами. Кроме того, Шайдоров получил 250 тысяч долларов и орден «Барыс» второй степени.

Самоделкина перешла под флаг Казахстана в мае 2024 года. Спортсменка объяснила это решение желанием выступить на Олимпийских играх.

