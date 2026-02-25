Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
14:14, 25 февраля 2026Спорт

Российскому тренеру фигуриста Шайдорова сделали подарок в Казахстане

Российскому тренеру фигуриста Шайдорова подарили квартиру в Астане
Владислав Уткин

Фото: акимат Астаны

Алексею Урманову, российскому тренеру фигуриста Михаила Шайдорова, сделали подарок в Казахстане. Ему вручили ключи от трехкомнатной квартиры в Астане. Об этом сообщает сайт администрации столицы Казахстана.

Трехкомнатную квартиру получил и сам Шайдоров. Кроме того, новым жильем наградили фигуристку Софью Самоделкину и главного тренера сборной Казахстана по фигурному катанию Асем Касамову.

Шайдоров выиграл соревнования в мужском одиночном катании на Олимпиаде-2026. Таким образом, он стал первым с 1994 года казахстанским спортсменом, которому удалось завоевать золотую медаль на зимних Играх.

Ранее Шайдорову вручили 250 тысяч долларов за победу на Олимпиаде. Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил спортсмена орденом «Барыс» второй степени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число жертв удара ВСУ по химзаводу в российском городе выросло

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    В России наметилась крупная финансовая проблема

    Мужчина отправился на пляж, сорвался с «Дьявольского обрыва» и не выжил

    Россиянам предложили скидки до 2,7 миллиона рублей на покупку новых машин

    Соседи рассказали о семье пропавшей в Смоленске девочки

    В Минске заявили о попытке втянуть Белоруссию в конфликт с Россией

    Названа любимая ипотека россиян

    Во Франции уличили фон дер Ляйен в тирании

    В России подешевел самый дорогой смартфон Samsung

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok