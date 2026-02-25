Российскому тренеру фигуриста Шайдорова сделали подарок в Казахстане

Российскому тренеру фигуриста Шайдорова подарили квартиру в Астане

Алексею Урманову, российскому тренеру фигуриста Михаила Шайдорова, сделали подарок в Казахстане. Ему вручили ключи от трехкомнатной квартиры в Астане. Об этом сообщает сайт администрации столицы Казахстана.

Трехкомнатную квартиру получил и сам Шайдоров. Кроме того, новым жильем наградили фигуристку Софью Самоделкину и главного тренера сборной Казахстана по фигурному катанию Асем Касамову.

Шайдоров выиграл соревнования в мужском одиночном катании на Олимпиаде-2026. Таким образом, он стал первым с 1994 года казахстанским спортсменом, которому удалось завоевать золотую медаль на зимних Играх.

Ранее Шайдорову вручили 250 тысяч долларов за победу на Олимпиаде. Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил спортсмена орденом «Барыс» второй степени.