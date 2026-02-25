Реклама

Наука и техника
10:13, 25 февраля 2026Наука и техника

В России вспомнили о подготовке 30 собак к запуску в космос

ИМБП РАН: К запуску на спутнике «Космос-110» подготовили 30 собак
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Лев Поликашин / РИА Новости

К запуску на советском биологическом спутнике Космос-110 подготовили 30 собак, вспомнили в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН). Об этом сообщает ТАСС.

По словам собеседника из организации, подготовленные собаки-космонавты имели оценки хорошо или отлично. «И этим критериям прекрасно соответствовали обычные беспородные дворняжки», — уточнили в институте.

Спутник «Космос-110» с собаками Ветерок и Уголек, запущенный 22 февраля 1966 года, находился на околоземной орбите 22 дня.

Ранее в ИМБП РАН заявили, что перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС) могут отправить мышей.

В сентябре спускаемый аппарат российского спутника «Бион-М» №2 с мышами приземлился в Оренбуржье.

