Боню высмеяли за фото с бицепсом со словами «Сталлоне отдыхает»

Российскую телеведущую и блогершу Викторию Боню высмеяли за фото с бицепсом со словами «Сталлоне отдыхает». Снимок и комментарии опубликованы в ее Telegram-канале, который насчитывает 745 тысяч подписчиков.

46-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» разместила снимок в черном спортивном топе и с собранными в высокий пучок волосами. При этом звезда продемонстрировала рельефные мышцы на руке. «Бицуху видели», — подписала она.

Подписчики не оценили фигуру Бони, о чем написали в комментариях под постом. «Только на картинках, а в жизни — мышцы-невидимки», «Надо же, у меня тоже такая после салатика», «Сталлоне отдыхает...» — иронично написали они.

Ранее в феврале российская телеведущая и блогерша Алена Водонаева высказалась об образах Виктории Бони фразой «вообще не про стиль». При этом знаменитость заявила, что ей нравится, как одевается 13-летняя дочь Бони Анджелина Смерфит, которая критикует наряды матери.