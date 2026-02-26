Реклама

Наука и техника
07:30, 26 февраля 2026Наука и техника

Началось производство нового iPhone

MacRumors: Apple начала производство складного iPhone с 7,8-дюймовым экраном
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий

Фото: Joyce Zhou / Reuters

Корпорация Apple запустила производство складного iPhone. Об этом сообщает профильное издание MacRumors со ссылкой на инсайдера под ником Fixed Focus Digital.

Источники выяснили, что американская компания разместила заказы на производства аппарата у партнеров в Китае. Также они рассказали, что экран складного девайса составит 7,8 дюйма в разложенном виде. Главной особенностью iPhone от других гаджетов называют минимальный размер складки.

Журналисты объяснили, что все представленные на рынке складные смартфоны имеют складку на гибком экране. Но модели отличаются друг от друга ее глубиной и углом. Fixed Focus Digital выяснил, что глубина складки iPhone, производство которого началось, составляет всего 0,15 миллиметра. То есть она еле заметна невооруженным глазом. Угол изгиба равен 2,5 градусам.

В материале говорится, что размещение Apple заказов на производство смартфонов фактически означает, что компания представит складной аппарат в этом году. Обычно производство iPhone начинается за несколько месяцев до его выхода на рынок.

В конце февраля корпорация Apple повторно получила штраф в Бразилии за отказ продавать свои смартфоны с зарядным устройством. Последний раз ее штрафовали за подобное нарушение в той же стране в 2022 году.

