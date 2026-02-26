Реклама

11:57, 26 февраля 2026МирЭксклюзив

Политолог оценил вероятность войны после вторжения судна под флагом США в воды Кубы

Политолог Дудаков: Вторжение судна с флагом США в воды Кубы не приведет к войне
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Alex Brandon / AP

Инцидент с вторжением катера под флагом США в территориальные воды Кубы вряд ли приведет к военной эскалации, полагает политолог-американист Малек Дудаков. Вероятность такого сценария он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее судно под американским флагом незаконно вошло в территориальные воды Кубы и начало стрельбу. В ответ кубинские пограничники открыли огонь, в результате чего ликвидировали четыре человека на борту катера.

Политолог усомнился в том, что этот инцидент был организован американскими властями. По его мнению, скорее всего, это частная инициатива выходцев из Кубы, проживающих в штате Флорида, которые крайне негативно настроены к властям в Гаване и надеются воспользоваться любым поводом для смены режима.

Сейчас они, судя по всему, пытались как раз такую провокацию организовать: устроить эту перестрелку недалеко от берегов Кубы, чтобы вынудить администрацию [президента США Дональда] Трампа в ответ на это какие-то войска ввести и эту самую операцию по смене режима организовать. То есть использовать этот инцидент как казус белли

Малек Дудаковполитолог

Судя по невнятной реакции Белого дома, власти США не настроены сейчас втягиваться в большой конфликт с Кубой и этот сценарий маловероятен, полагает американист.

«Американцы перекрыли поставки энергоносителей, а Кубе нужно 100 тысяч баррелей нефти в сутки для того, чтобы нормально функционировать. Там примерно 40 тысяч баррелей они сами добывают, а 60 тысяч баррелей раньше приходило из Венесуэлы, потом из Мексики, но теперь эти поставки в целом прекращены. Поэтому ситуация сложная, конечно, экономически, но все-таки каких-то протестов мы не наблюдаем», — поделился эксперт.

Ввод войск на Кубу может привести к большим потерям среди американских военных, указал собеседник «Ленты.ру». Кроме того, немалая часть военной группировки США ушла из Карибского моря на Ближний Восток, то есть Пентагону приходится разрываться между всеми горячими точками на фоне нехватки собственных военных ресурсов, добавил он.

Материалы по теме:
«Куба — это цель номер один» Почему Дональд Трамп готов проводить военные операции по всему миру и какой сигнал он подает России?
«Куба — это цель номер один»Почему Дональд Трамп готов проводить военные операции по всему миру и какой сигнал он подает России?
14 января 2026
«Они как слон в посудной лавке» Политолог Дмитрий Суслов — о Совете мира, стратегии Дональда Трампа и будущем конфликта на Украине
«Они как слон в посудной лавке»Политолог Дмитрий Суслов — о Совете мира, стратегии Дональда Трампа и будущем конфликта на Украине
28 января 2026

Не настроена на конфронтацию с Гаваной и общественность, отметил политолог. Январские опросы показывали, что две трети американцев против каких-либо милитаристских авантюр в Карибском море по отношению к Кубе, Венесуэле или еще кому бы то ни было, уточнил спикер.

«Я сильно сомневаюсь, что Трамп в этих условиях рискнет сейчас устраивать какую-то военную эскалацию. Плюс недавнее решение Верховного суда США, которое отменило действие многих тарифов Трампа, тоже может пойти на пользу Кубе, потому что теперь, скажем, грозить Мексике новыми пошлинами, если мексиканцы будут поставлять нефть на Кубу, уже будет сложнее Штатам. И Мексика вполне может эти гуманитарные поставки в ближайшее время возобновить, и тогда ситуация на Кубе стабилизируется», — заключил эксперт.

Ранее задержанные с катера с американским флагом, который зашел в территориальные воды Куба, признались, что планировали незаконно проникнуть на остров с террористическими целями.

