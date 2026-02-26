На вооружение ОВД России приняли ППК-20

«Калашников»: Пистолет-пулемет ППК-20 приняли на вооружение ОВД России

Усовершенствованный пистолет-пулемет ППК-20 приняли на вооружение органов внутренних дел (ОВД) России. Об этом сообщил концерн «Калашников».

Серийно выпускаемый ППК-20 приняли на вооружение ОВД согласно постановлению Правительства России. Концерн напомнил, что пистолет-пулемет производят для различных силовых структур страны и на экспорт. Оружие усовершенствовали на основе опыта применения в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

ППК-20 представили в 2020 году. Оружие под патрон 9х19 миллиметров весит 2,7 килограмма. Основным боеприпасом ППК-20 стал бронебойный патрон 7Н21, который позволяет поражать живую силу противника в средствах индивидуальной бронезащиты. Оружие комплектуют быстросъемным прибором малошумной и беспламенной стрельбы.

Ранее в феврале стало известно, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (концерн «Калашников») выпустит модернизированные пистолеты-пулеметы СР.2М по новому контракту.