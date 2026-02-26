На Западе указали на способность России уничтожить все авиабазы Финляндии за 24 часа

Финляндия тратит огромные средства на закупку военной техники против России, однако на деле Хельсинки ничего не смогут противопоставить Москве. На это указал аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Он напомнил, что Финляндия опустошила казну, чтобы приобрести флот американских истребителей F-35. «Россия, вероятно, может уничтожить все финские авиабазы в течение 24 часов залпом ракет "Кинжал". И на этом финский флот F-35 прекратил бы свое существование», — сказал эксперт.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Россия якобы не добилась никакой стратегической победы на Украине.