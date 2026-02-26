Финляндия тратит огромные средства на закупку военной техники против России, однако на деле Хельсинки ничего не смогут противопоставить Москве. На это указал аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Он напомнил, что Финляндия опустошила казну, чтобы приобрести флот американских истребителей F-35. «Россия, вероятно, может уничтожить все финские авиабазы в течение 24 часов залпом ракет "Кинжал". И на этом финский флот F-35 прекратил бы свое существование», — сказал эксперт.
Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Россия якобы не добилась никакой стратегической победы на Украине.