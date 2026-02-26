Назван фаворит РПЛ перед возобновлением чемпионата

«Зенит» назван фаворитом РПЛ перед возобновлением чемпионата

Букмекеры назвали фаворита Российской премьер-лиги (РПЛ) перед возобновлением чемпионата страны. Об этом сообщает Betonmobile.

По мнению специалистов, наиболее вероятным победителем турнира является петербургский «Зенит». На его чемпионство можно поставить с коэффициентом 1,90.

Вторым претендентом, по версии букмекеров, является Краснодар, чья победа оценивается коэффициентом 4,00. Тройку фаворитом замыкает столичный ЦСКА (8,00).

Чемпионат России возобновится 27 февраля. После 18 туров с 40 очками лидирует «Краснодар». Зенит с 39 очками идет на втором месте, ЦСКА имеет в активе 36 очков и занимает четвертую позицию.