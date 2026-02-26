Полуголый иностранец угрожал женщине на глазах у туристов в Таиланде

36-летнего британца арестовали на глазах у туристов на пляже Паттайи

Полуголый иностранец устроил дебош возле ларька с каннабисом на глазах у отдыхающих на пляже в Таиланде туристов. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Инцидент произошел ночью 26 февраля в Паттайе. 36-летний британец в одних шортах начал бегать и бессвязно кричать у лавки по продаже наркотических веществ, затем выхватил у продавщицы телефон и угрожал ей при свидетелях, напугав путешественников. Таиландка закричала и привлекла внимание полиции.

Жителя Великобритании арестовали. Выяснилось, что мужчина и женщина встречались непродолжительное время, а за два месяца до происшествия иностранный гражданин попытался пробраться к ней в дом и разбил окно. Мужчину обвинили в нарушении общественного порядка, потерпевшая также планирует подать на него заявление об угрозах.

