Путешествия
18:07, 26 февраля 2026Путешествия

Полуголый иностранец угрожал женщине на глазах у туристов в Таиланде

36-летнего британца арестовали на глазах у туристов на пляже Паттайи
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Taylor Weidman / Getty Images

Полуголый иностранец устроил дебош возле ларька с каннабисом на глазах у отдыхающих на пляже в Таиланде туристов. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Инцидент произошел ночью 26 февраля в Паттайе. 36-летний британец в одних шортах начал бегать и бессвязно кричать у лавки по продаже наркотических веществ, затем выхватил у продавщицы телефон и угрожал ей при свидетелях, напугав путешественников. Таиландка закричала и привлекла внимание полиции.

Жителя Великобритании арестовали. Выяснилось, что мужчина и женщина встречались непродолжительное время, а за два месяца до происшествия иностранный гражданин попытался пробраться к ней в дом и разбил окно. Мужчину обвинили в нарушении общественного порядка, потерпевшая также планирует подать на него заявление об угрозах.

Ранее еще одного заманившего жителей СНГ в рабство россиянина арестовали в Таиланде. На мафию Мьянмы работал 35-летний Сергей.

