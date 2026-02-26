Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:47, 26 февраля 2026Наука и техника

Раскрыт неожиданный вред сбитого режима сна для мозга подростков

Sleep: Нарушение режима сна меняет структуру мозга у подростков
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pvproductions / Freepik

Несовпадение режима сна в будни и выходные оказалось связано с изменениями в структуре и работе мозга подростков. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты в журнале Sleep.

В анализ включили данные 3507 детей в возрасте около 12 лет. Более чем у трети участников разница между временем сна в учебные дни и выходные превышала два часа. Такой регулярный «сдвиг» режима оказался связан не только с более высоким индексом массы тела, но и с изменениями в ключевых мозговых сетях.

Материалы по теме:
Крепкий сон — залог здоровья Как хорошо выспаться, но не проспать что-нибудь важное
Крепкий сон — залог здоровьяКак хорошо выспаться, но не проспать что-нибудь важное
15 июня 2018
Осознанный сон: что это такое, как в него попасть и опасно ли это
Осознанный сон:что это такое, как в него попасть и опасно ли это
8 января 2024

У подростков с наиболее выраженным рассогласованием сна фиксировалась более слабая связность таламуса — структуры, участвующей в обработке информации и регуляции бодрствования. Также снижалась эффективность сетей, отвечающих за внимание, эмоциональную регуляцию и мотивацию. Кроме того, исследователи обнаружили уменьшение толщины и объема некоторых участков коры, связанных с социальным поведением и обработкой эмоций.

Авторы подчеркивают, что регулярные колебания режима сна в период активного развития мозга могут влиять на формирование нейронных связей. По их мнению, стабильный график сна может быть важным фактором поддержания когнитивного и эмоционального здоровья в подростковом возрасте.

Ранее ученые выяснили, что регулярное прослушивание музыки и занятия музыкальной терапией оказались связаны с заметным улучшением сна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Двое россиян по заданию Украины собирались подорвать высокопоставленного офицера. Закладка бомбы под машину попала на видео

    В России с 1 марта будут по-новому считать алименты

    Россия начала непомерно тратить

    Лукашенко шуткой ответил на обращение «господин президент»

    Раскрыт приговор виновным в смерти ребенка в российском детском саду

    Посол Таджикистана призвал соотечественников соблюдать российские законы

    В Киеве рассказали о новых переговорах в Женеве

    Россиян предупредили о скором подорожании интернета

    Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса

    Зеленский высказался о присоединении Крыма к России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok