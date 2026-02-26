Собянин сообщил о новых попытках ВСУ атаковать Москву

Число сбитых на подлете к Москве дронов ВСУ выросло до 12

Число сбитых за сутки на подлете к Москве дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до 12. Об этом следует из публикации в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина.

«Отражена атака еще трех БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.

До этого Собянин сообщал об уничтожении девяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в течение дня. Первая его публикация о попытках атак со стороны ВСУ на город появилась в 16:54 по московскому времени.

Затем стало известно о приостановке работы аэропортов Домодедово, Жуковский, Внуково и Шереметьево.