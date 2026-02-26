Стало известно о поддержке среднего и малого бизнеса российской платформой

Средний и малый бизнес получил поддержку в продвижении от VK Рекламы

В 2025 году представители малого и среднего бизнеса получили более 1,8 миллиарда бонусных рублей в рамках программ поддержки от VK Рекламы — в 2,9 раза больше, чем в 2024 году. Об этом сообщается в пресс-релизе российской платформы.

Как уточняется, бизнес потратил бонусные рубли на продвижение своих товаров или услуг с помощью VK Рекламы. Самыми востребованными акциями поддержки для среднего и малого бизнеса стали программа лояльности и приветственные бонусы, которые увеличили бюджет новых рекламодателей.

«Для нас важно поддерживать бизнес в начале его продвижения на нашей платформе: мы ежегодно запускаем программы для СМБ-рекламодателей, а также помогаем с запуском первых кампаний, проводим обучающие курсы и вебинары для предпринимателей, рассказываем об успешных кейсах и рабочих механиках», — заявила операционный директор VK Рекламы Ирина Совик.

Активнее всего программами пользовались предприниматели из сферы электронной коммерции, отдыха и развлечений, а также товаров для дома. Полученные бонусы они инвестировали в продвижение сообществ, лид-форм и сайтов.

Как сообщили в пресс-службе платформы, в 2025 году площадка улучшила автогенерацию и доработку креативов, внедрила формат коллажа и карусели, обновила инструменты для более точного таргетирования, внедрила смарт-кампании для упрощенного запуска рекламы. Кроме того, в декабре в VK Рекламе появился новый инструмент для селлеров — формат «Универсальная запись», нацеленный на повышение эффективности рекламы сайтов. Благодаря развитию инструментария платформа обеспечила среднему и малому бизнесу на 60 процентов больше целевых действий и на 29 процентов больше кликов.

