Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:12, 26 февраля 2026Мир

Требования Каллас к России назвали чушью

Захарова назвала чушью требования Каллас к России по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Адресованные к российской стороне требования верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас по Украине можно назвать чушью. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Честно говоря, складывается ощущение, что действительно мы имеем дело с коллективом умалишенных», — подчеркнула дипломат.

Ранее Каллас представила список требований к Москве. Он включает в себя пункты о непризнании де-юре новых российских регионов и демилитаризации этих территорий. Помимо этого, глава евродипломатии выступает за отмену нормы, при которой российское национальное законодательство выше международных договоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Telegram могут заблокировать в России уже к апрелю, но с одним исключением. Роскомнадзор дал комментарий

    В России началось «контрнаступление наличных»

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Российскому газу нашли замену

    Раскрыт секрет треугольной вставки на свитшотах

    Кубинские пограничники расстреляли людей на судне под флагом США. Станет ли это поводом для нападения на союзника России?

    Минобороны раскрыло подробности отражения атак на Москву

    Требования Каллас к России назвали чушью

    Силовики задержали похитившего девятилетнюю девочку в Смоленске

    Турист не выжил после избиения в популярной стране Азии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok