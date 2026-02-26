Требования Каллас к России назвали чушью

Захарова назвала чушью требования Каллас к России по Украине

Адресованные к российской стороне требования верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас по Украине можно назвать чушью. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Честно говоря, складывается ощущение, что действительно мы имеем дело с коллективом умалишенных», — подчеркнула дипломат.

Ранее Каллас представила список требований к Москве. Он включает в себя пункты о непризнании де-юре новых российских регионов и демилитаризации этих территорий. Помимо этого, глава евродипломатии выступает за отмену нормы, при которой российское национальное законодательство выше международных договоров.