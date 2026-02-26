Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:36, 26 февраля 2026Силовые структуры

У бывшего прокурора российского региона изъяли имущество на сотни миллионов рублей

Во Владивостоке суд изъял у экс-прокурора края имущество на 251 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Во Владивостоке суд изъял у экс-прокурора края имущество на 251 миллион рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Генеральная прокуратура РФ обратилась в Ленинский районный суд с иском об изъятии у бывшего прокурора Приморского края Валерия Василенко имущества на сумму 251 миллион рублей.

В январе этого года также был подан иск к бывшему ректору Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадию Лазареву, Василенко и еще нескольким ответчикам о взыскании с них имущества по коррупционному делу. Ущерб по нему составил более двух миллиардов рублей. В феврале суд изъял у всех ответчиков 265 объектов имущества, полученного коррупционным путем.

Там же было указано имущество Василенко, но суд в своем решении не дал ему оценку.

Ранее сообщалось, что у бывшего ректора российского вуза и его сообщников обнаружили имущество на два миллиарда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Польши призвал готовиться к войне

    В России началось «контрнаступление наличных»

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    В МИД России опровергли переговоры с США по новому ядерному соглашению

    Загадочной смертью обернулась кража 150 флаконов сексуального возбудителя в Москве

    Ушедший из России автогигант отзовет миллионы автомобилей

    Курс доллара в России вырос

    Председатель СПЧ призвал разобраться со словами Довлатова про СССР

    Популярный препарат для похудения связали со снижением риска проблем с сердцем

    Ким Чен Ын с дочерью в парных образах посетили военный парад

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok