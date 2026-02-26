У бывшего прокурора российского региона изъяли имущество на сотни миллионов рублей

Во Владивостоке суд изъял у экс-прокурора края имущество на 251 млн рублей

Во Владивостоке суд изъял у экс-прокурора края имущество на 251 миллион рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Генеральная прокуратура РФ обратилась в Ленинский районный суд с иском об изъятии у бывшего прокурора Приморского края Валерия Василенко имущества на сумму 251 миллион рублей.

В январе этого года также был подан иск к бывшему ректору Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадию Лазареву, Василенко и еще нескольким ответчикам о взыскании с них имущества по коррупционному делу. Ущерб по нему составил более двух миллиардов рублей. В феврале суд изъял у всех ответчиков 265 объектов имущества, полученного коррупционным путем.

Там же было указано имущество Василенко, но суд в своем решении не дал ему оценку.

Ранее сообщалось, что у бывшего ректора российского вуза и его сообщников обнаружили имущество на два миллиарда.