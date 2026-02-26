Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:29, 27 февраля 2026МирЭксклюзив

Политолог оценил вероятность ухода США с украинского трека

Политолог Блохин: США вряд ли уйдут с украинского трека, но он не в приоритете
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Президент США Дональд Трамп не сможет полностью покинуть украинский трек, однако он уже не является для него приоритетным, считает ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Вероятность того, что Вашингтон прекратит переговоры с Москвой и Украиной, он оценил в беседе с «Лентой.ру».

«Полностью на одну какую-то проблему Трамп не сможет переключиться, потому что там множество проблем. Условно говоря, в Венесуэле не решена проблема, с Китаем непонятно. Поэтому одной проблеме он точно не будет уделять время. Опять-таки, он будет пытаться ослабить Иран, заставить принять все американские правила насчет обогащения, то есть отказаться от ядерной программы. То есть Иран — это у него будет ключевой момент», — поделился политолог.

Понятно, что на фоне Ирана, Гренландии, Венесуэлы, Кубы, Китая украинский вопрос уже находится на периферии, отметил он.

«Почему проводятся раунды переговоров? Потому что Украина уже неинтересна, она не приоритет. Это для Байдена, условно говоря, судьба Запада решалась на Украине: то есть, если Запад проигрывает на Украине — он проигрывает везде. А для Трампа Украина — это периферия, один из треков», — высказался американист.

Полностью же, по его мнению, США с украинского трека не уйдут, так как там представлены их интересы.

Это все равно актив, рычаг давления и так далее

Константин Блохинполитолог

Ранее стало известно, что Трамп хочет закончить конфликт на Украине до 4 июля, то есть до празднования 250-летия независимости Соединенных Штатов. В свою очередь, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад способен самостоятельно добиться завершения конфликта уже в 2026 году при одном условии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десант из Британии и Франции готовится к «миротворческой миссии» на Украине. Они тренируются устраивать засады и уничтожать ПВО

    «Будет невероятно, если это произойдет». Греф дал личный прогноз курса рубля

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Во Франции раскрыли главное препятствие для вступления Украины в ЕС

    Никогда не занимавшейся анальным сексом женщине дали советы

    Женщина три недели провела в комнате с трупом

    Врач назвал самый распространенный вид аллергии

    ВСУ ударили беспилотниками по Тульской области

    ВСУ начали переброску под Сумы новой группы центра ССО

    В Пакистане объявили о начале открытой конфронтации с Афганистаном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok