В Дубае ребенка заставили убрать российский флаг с плаката в поддержку теннисиста Рублева

Организаторы турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае заставили юного болельщика убрать российский флаг с плаката в поддержку Андрея Рублева. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на трибунах во время матча в 1/8 финала, в котором Рублев встретился с французом Уго Умбером. Ребенку пришлось оторвать триколор с нижней части плаката.

Telegram-каналу «Mash на спорте» ситуацию прокомментировала мать Рублева Марина Марьенко. «Сейчас непростое время, и как-то реагировать на подобные вещи — не время», — заявила она.

Матч прошел 25 февраля. Рублев одержал победу в трех сетах со счетом 6:4, 6:7, 6:3.