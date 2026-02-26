Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:00, 26 февраля 2026Мир

В Финляндии рассказали о помощи российских ледоколов судам в Финском заливе

Российские ледоколы пришли на помощь застрявшим в Финском заливе грузовым судам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Российские ледоколы пришли на помощь грузовым судам, застрявшим во льдах Финского залива. Об этом заявила пресс-служба агентства транспортной инфраструктуры Финляндии.

«В соответствии с обычной зимней навигационной практикой суда также оказывают помощь в сотрудничестве с российскими ледоколами», — сообщается в публикации.

Помимо этого, отмечается, что по запросу Финляндии для помощи судам, находящимся в территориальных водах государства, может быть привлечен ледокол из РФ.

Ранее стало известно об отправке «Росатомом» в Финский залив атомного ледокола «Сибирь». Это необходимо для обеспечения ледокольных проводок на фоне замерзания залива.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кричала и звала маму». Пропавшую в Смоленске школьницу нашли с двумя мужчинами. Похититель следил за ней почти полгода

    «Будет невероятно, если это произойдет». Греф дал личный прогноз курса рубля

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Россиянка предложила губернатору купить ее дом в зоне обстрелов

    Появились детали похищения 9-летней девочки в Смоленске

    Подозреваемый признался в похищении школьницы в Смоленске

    В Финляндии рассказали о помощи российских ледоколов судам в Финском заливе

    ВСУ нанесли удар по российскому городу

    Украинка выколола глаз трехлетнему сыну ради выплат

    Афганистан начал операцию против Пакистана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok