В Финляндии рассказали о помощи российских ледоколов судам в Финском заливе

Российские ледоколы пришли на помощь грузовым судам, застрявшим во льдах Финского залива. Об этом заявила пресс-служба агентства транспортной инфраструктуры Финляндии.

«В соответствии с обычной зимней навигационной практикой суда также оказывают помощь в сотрудничестве с российскими ледоколами», — сообщается в публикации.

Помимо этого, отмечается, что по запросу Финляндии для помощи судам, находящимся в территориальных водах государства, может быть привлечен ледокол из РФ.

Ранее стало известно об отправке «Росатомом» в Финский залив атомного ледокола «Сибирь». Это необходимо для обеспечения ледокольных проводок на фоне замерзания залива.